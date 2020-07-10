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Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал подумать о публикации социологических исследований закрытого характера, которые проводятся в республике. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:23
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований

23:23 10.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал подумать о публикации социологических исследований закрытого характера, которые проводятся в республике.
Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями СМИ, по ее итогам журналист Андрей Кривошеев опубликовал скан доклада Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Белоруссии, в котором отмечается, что эксперты центра видят возможность роста в ближайшее время уровня доверия граждан к Лукашенко до 80%. В докладе фигурируют социсследования, которые говорят о падении рейтинга президента в марте, однако "к концу июня уровень доверия главе государства достиг 76%". В пятницу Telegram-канал "Пул первого" разместил видеофрагмент встречи Лукашенко со СМИ, из которого видно, что президент лично передал Кривошееву доклад.
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"Что греха таить, мы проводим и социологические исследования закрытого характера. Мы, по-моему, в этом году провели с высокой репрезентативностью три социологических исследования… Я вам сейчас покажу эти социологические исследования, но публиковать их как-то мы не решались, но, коль ты поднимаешь этот вопрос, наверное, это актуально… Если есть такой запрос, нам надо подумать", - сказал Лукашенко, вручая доклад Кривошееву.
При этом глава государства обратил внимание, что документ носит "секретный характер", и дал поручение его "официально рассекретить".
Лукашенко также назвал фейком информацию о том, что его рейтинг среди населения республики составляет 3%, и заверил, что ему легко этот фейк развеять. "Я всегда стараюсь повернуть это, если возможно, в свою пользу. Ну кто в этой аудитории, просвещенный самый, поверит, что у действующего президента 3%? Да они сами (оппозиция – ред.) не верят, поэтому уже перестали сейчас педалировать эту тему", - добавил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
9 июля, 14:08
Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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