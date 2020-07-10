Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований

МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал подумать о публикации социологических исследований закрытого характера, которые проводятся в республике.

Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями СМИ, по ее итогам журналист Андрей Кривошеев опубликовал скан доклада Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Белоруссии, в котором отмечается, что эксперты центра видят возможность роста в ближайшее время уровня доверия граждан к Лукашенко до 80%. В докладе фигурируют социсследования, которые говорят о падении рейтинга президента в марте, однако "к концу июня уровень доверия главе государства достиг 76%". В пятницу Telegram-канал "Пул первого" разместил видеофрагмент встречи Лукашенко со СМИ, из которого видно, что президент лично передал Кривошееву доклад.

"Что греха таить, мы проводим и социологические исследования закрытого характера. Мы, по-моему, в этом году провели с высокой репрезентативностью три социологических исследования… Я вам сейчас покажу эти социологические исследования, но публиковать их как-то мы не решались, но, коль ты поднимаешь этот вопрос, наверное, это актуально… Если есть такой запрос, нам надо подумать", - сказал Лукашенко, вручая доклад Кривошееву.

При этом глава государства обратил внимание, что документ носит "секретный характер", и дал поручение его "официально рассекретить".