США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии

"Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии. Это здание является важной частью "исторических объектов Стамбула", внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в знак признания его богатой мультикультурной истории", - говорится в заявлении Ортагус, поступившем в РИА Новости.

Ортагус отметила, что турецкое правительство обязалось сохранить доступ к собору Святой Софии для всех посетителей. "С нетерпением ожидаем услышать его планы по дальнейшему управлению Айя-Софией, чтобы обеспечить ее беспрепятственный доступ для всех", - сказала она.