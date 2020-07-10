США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты разочарованы решением турецких властей превратить стамбульский собор Святой Софии в мечеть и ожидают услышать от Анкары информацию о том, как историческая достопримечательность останется доступной для всех посетителей, заявила представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
"Мы разочарованы решением правительства Турции изменить статус собора Святой Софии. Это здание является важной частью "исторических объектов Стамбула", внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в знак признания его богатой мультикультурной истории", - говорится в заявлении Ортагус, поступившем в РИА Новости.
Ортагус отметила, что турецкое правительство обязалось сохранить доступ к собору Святой Софии для всех посетителей. "С нетерпением ожидаем услышать его планы по дальнейшему управлению Айя-Софией, чтобы обеспечить ее беспрепятственный доступ для всех", - сказала она.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.