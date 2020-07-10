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Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:06
распространение нового коронавируса
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тарек эль-айссами
венесуэла
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, тарек эль-айссами, венесуэла, в мире

Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом

23:06 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами
Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июл – РИА Новости. Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил, что заразился коронавирусом.
"Я сегодня начал изоляцию в соответствии со всеми медицинскими протоколами, после того как получил положительный результат теста на COVID-19", - написал он в Twitter.
В четверг стало известно, что глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо также заразился новым коронавирусом. COVID-19 обнаружился и у губернатора штата Сулия Омара Прьето.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тарек Эль-АйссамиВенесуэлаВ мире
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