https://ria.ru/20200710/1574195941.html
Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:06
2020-07-10T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тарек эль-айссами
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152987/68/1529876860_0:0:2686:1512_1400x0_80_0_0_a83a2cdf66472f6f76dbc2eaa2f31c9a.jpg
венесуэла
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152987/68/1529876860_0:0:2686:1512_1400x0_80_0_0_a83a2cdf66472f6f76dbc2eaa2f31c9a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152987/68/1529876860_0:0:2686:2016_1400x0_80_0_0_ccff4253ffb791adc1127def47d0bd5d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152987/68/1529876860_299:0:2347:2048_1400x0_80_0_0_820806d31445abdabd21b67435d5f265.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тарек эль-айссами, венесуэла, в мире