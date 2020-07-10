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Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
Москва будет реагировать на любые попытки вмешательства во внутренние дела, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:05
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
сергей рябков
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, сергей рябков, в мире

Рябков рассказал о борьбе с фейками о России

23:05 10.07.2020
274
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва будет реагировать на любые попытки вмешательства во внутренние дела, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что "недруги" России, в том числе во многих влиятельных западных СМИ, будут пытаться использовать любую дезинформацию против Москвы, в том числе по теме коронавируса.
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"Для этих людей что бы мы ни делали - все равно это станет лишь поводом для критики и дезинформации... Это безнадежные люди, они специализируются не на распространении информации, а на информационных войнах. Мы будем выводить их на чистую воду", - сказал Рябков в интервью Дума.ТВ.
Рябков отметил, что российская сторона ведет учет фейковых публикаций о России, и вопросы вмешательства во внутренние дела будут рассматриваться в том числе во взаимодействии МИД с профильной комиссией Госдумы.
"Мы не просто берем это на заметку, но и будем делать из этого соответствующие выводы, в том числе практического свойства", - заявил высокопоставленный российский дипломат.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФСергей РябковВ мире
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