Рябков рассказал о борьбе с фейками о России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва будет реагировать на любые попытки вмешательства во внутренние дела, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что "недруги" России, в том числе во многих влиятельных западных СМИ, будут пытаться использовать любую дезинформацию против Москвы, в том числе по теме коронавируса.
"Для этих людей что бы мы ни делали - все равно это станет лишь поводом для критики и дезинформации... Это безнадежные люди, они специализируются не на распространении информации, а на информационных войнах. Мы будем выводить их на чистую воду", - сказал Рябков в интервью Дума.ТВ.
Рябков отметил, что российская сторона ведет учет фейковых публикаций о России, и вопросы вмешательства во внутренние дела будут рассматриваться в том числе во взаимодействии МИД с профильной комиссией Госдумы.
"Мы не просто берем это на заметку, но и будем делать из этого соответствующие выводы, в том числе практического свойства", - заявил высокопоставленный российский дипломат.