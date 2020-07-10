Рябков рассказал о борьбе с фейками о России

Он отметил, что "недруги" России, в том числе во многих влиятельных западных СМИ, будут пытаться использовать любую дезинформацию против Москвы, в том числе по теме коронавируса.

"Мы не просто берем это на заметку, но и будем делать из этого соответствующие выводы, в том числе практического свойства", - заявил высокопоставленный российский дипломат.