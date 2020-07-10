Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574195800.html
МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
Москва предлагает Вашингтону тактику малых шагов для решения накопившихся проблем в отношениях, при этом Россия не готова к таким компромиссам с США, которые... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:59
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_feda1ce45e38fd0be7fd8ff0d13aba9a.jpg
https://ria.ru/20200710/1574195308.html
3
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_feda1ce45e38fd0be7fd8ff0d13aba9a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_261:0:2992:2048_1400x0_80_0_0_9e217428ccd81a3f10c6cdb15c048b12.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_602:0:2650:2048_1400x0_80_0_0_c70ff43dfa5a9796e2d30df8cbe32105.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США

22:59 10.07.2020
626
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва предлагает Вашингтону тактику малых шагов для решения накопившихся проблем в отношениях, при этом Россия не готова к таким компромиссам с США, которые будут наносить ущерб ее национальным интересам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С учетом запущенности кризиса в отношениях, наверное, единственно приемлемая методология и единственно подходящий в этой ситуации алгоритм - это тактика скромных, малых, если хотите, шагов, которые возможны и к проведению которых мы призываем наших коллег из-за океана", - сказал Рябков в эфире телеканала "Дума-ТВ".
"Компромисс очень важен, но компромисс не в ущерб нашим национальным интересам. Мы не можем идти на поводу у США, когда они выдвигают ультимативные требования, заведомо невыполнимые в ряде случаев, они это знают. Мы делаем вывод из такой их тактики, что выдвижение подобного рода требований - это просто способ не решать проблему. Потому что любая договоренность - это баланс интересов, если хотите, баланс взаимных уступок каким бы немодным ни казалось на сегодняшний день это слово", - подчеркнул Рябков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 22:29
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
820032
Обсудить 3
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
В Белграде на протестах задержали сына советника главы МИД Сербии
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
Города мира. Женева
Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
Гонконг
Посла Китая вызвали в МИД Германии из-за ситуации вокруг Гонконга
Работа информационного центра ЦИК России
МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Собор Святой Софии в Стамбуле
США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
Вице-президент Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам экономической политики Тарек Эль-Айссами
Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
Группа Дятлова
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Собор Святой Софии в Стамбуле
Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
Представители ОБСЕ на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 19,2 тысячи
17:19SpaceX отменила запуск десятой партии спутников Starlink
17:18Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
17:16Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
17:16Глава РФПИ рассказал об эффективности "Авифавира"
17:12В Испании задержали группировку, пересдававшую арендованные квартиры
17:06В Саудовской Аравии выявили 2994 новых случая заражения коронавирусом
17:05Число жертв COVID-19 в Ираке превысило три тысячи
17:02Украинские шахтеры завершили акцию протеста из-за долгов по зарплате
17:00Число заболевших COVID-19 в Кувейте превысило 54 тысячи человек
16:59Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
16:54В Германии столкнулись два планера
16:51В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу
16:48СМИ: Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
16:48В Пензенской области сняли запрет на работу общепита и торговых центров
16:44В Афганистане военный погиб при взрыве бомбы
16:42Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19
16:40Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 298
16:28В Петербурге после ДТП госпитализировали трех человек
16:27В Петербурге из-за непогоды закрыли парки
Лента новостейМолния