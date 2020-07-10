МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США

"Компромисс очень важен, но компромисс не в ущерб нашим национальным интересам. Мы не можем идти на поводу у США, когда они выдвигают ультимативные требования, заведомо невыполнимые в ряде случаев, они это знают. Мы делаем вывод из такой их тактики, что выдвижение подобного рода требований - это просто способ не решать проблему. Потому что любая договоренность - это баланс интересов, если хотите, баланс взаимных уступок каким бы немодным ни казалось на сегодняшний день это слово", - подчеркнул Рябков.