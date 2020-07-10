МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва предлагает Вашингтону тактику малых шагов для решения накопившихся проблем в отношениях, при этом Россия не готова к таким компромиссам с США, которые будут наносить ущерб ее национальным интересам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С учетом запущенности кризиса в отношениях, наверное, единственно приемлемая методология и единственно подходящий в этой ситуации алгоритм - это тактика скромных, малых, если хотите, шагов, которые возможны и к проведению которых мы призываем наших коллег из-за океана", - сказал Рябков в эфире телеканала "Дума-ТВ".
"Компромисс очень важен, но компромисс не в ущерб нашим национальным интересам. Мы не можем идти на поводу у США, когда они выдвигают ультимативные требования, заведомо невыполнимые в ряде случаев, они это знают. Мы делаем вывод из такой их тактики, что выдвижение подобного рода требований - это просто способ не решать проблему. Потому что любая договоренность - это баланс интересов, если хотите, баланс взаимных уступок каким бы немодным ни казалось на сегодняшний день это слово", - подчеркнул Рябков.