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Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
Выход США из ВОЗ контрпродуктивен, отражает пренебрежение Вашингтона к приоритетам других членов мирового сообщества, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:52
стефан дюжаррик
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сергей рябков
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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стефан дюжаррик, воз, сергей рябков, оон, вашингтон (город), сша, в мире

Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным

22:52 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Выход США из ВОЗ контрпродуктивен, отражает пренебрежение Вашингтона к приоритетам других членов мирового сообщества, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, опубликованном во вторник.
"Нам это решение представляется контрпродуктивным. Оно отражает все тот же курс на односторонние действия - пренебрежительные и игнорирующие приоритеты и подходы многих других членов международного сообщества", - заявил Рябков в интервью "Дума ТВ".
Он подчеркнул, что когда подобные решения принимаются в условиях пандемической волны, они "не несут за собой ничего, кроме дальнейшей поляризации общественного мнения и дальнейшего ослабления многосторонних институтов".
Города мира. Женева
8 июля, 15:02
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Стефан ДюжаррикВОЗСергей РябковООНВашингтон (город)СШАВ мире
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