Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Выход США из ВОЗ контрпродуктивен, отражает пренебрежение Вашингтона к приоритетам других членов мирового сообщества, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
США уведомили генсека ООН о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, опубликованном во вторник.
"Нам это решение представляется контрпродуктивным. Оно отражает все тот же курс на односторонние действия - пренебрежительные и игнорирующие приоритеты и подходы многих других членов международного сообщества", - заявил Рябков в интервью "Дума ТВ".
Он подчеркнул, что когда подобные решения принимаются в условиях пандемической волны, они "не несут за собой ничего, кроме дальнейшей поляризации общественного мнения и дальнейшего ослабления многосторонних институтов".
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