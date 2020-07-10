"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве

По мнению "Репортеров без границ", вместо того, чтобы запрещать средства массовой информации, страны могут требовать от всех СМИ гарантии редакционной независимости, а "затем могут налагать законные санкции при условии судебного контроля, когда будет установлено, что средства массовой информации не выполнили свои обязательства".