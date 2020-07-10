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"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила беспокойство действиями Латвии и Литвы в отношение RT и Sputnik, назвав это злоупотреблением... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:50
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телеканал rt, sputnik, репортеры без границ, эстония, латвия, литва, общество

"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве

22:50 10.07.2020
1923
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Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила беспокойство действиями Латвии и Литвы в отношение RT и Sputnik, назвав это злоупотреблением санкционной политикой ЕС.
"Хотя это законно защищать и продвигать независимые и надежные новостные репортажи, RSF рассматривает эти закрытия как злоупотребление санкционной политикой ЕС. Запрет или закрытие СМИ не является частью санкций, принятых против (гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия) Киселева", - говорится в заявлении RSF.
Офис телеканала RT
Вчера, 13:48
В СФ просят ввести санкции против властей стран Балтии из-за RT и Sputnik
По мнению "Репортеров без границ", вместо того, чтобы запрещать средства массовой информации, страны могут требовать от всех СМИ гарантии редакционной независимости, а "затем могут налагать законные санкции при условии судебного контроля, когда будет установлено, что средства массовой информации не выполнили свои обязательства".
"Установление одинаковых требований ко всем средствам массовой информации (независимо от страны их происхождения) позволяет избежать ответных мер со стороны стран, ведущих информационные войны", - отмечает организация.
Ранее литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary. Кроме того, на минувшей неделе вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила и Латвия, аргументировав свое решение тем, что они якобы принадлежат Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
Офис телеканала RT
Вчера, 08:00
Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. В МИД РФ заявили, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
8 июля, 21:28
Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве
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Телеканал RTSputnikРепортеры без границЭстонияЛатвияЛитваОбщество
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