Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть

АФИНЫ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил решение Турции сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть и заявил, что это повлияет на отношения Турции с Грецией и всем мировым сообществом.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
"Греция самым решительным образом осуждает решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. Это решение - и фактически спустя 85 лет с момента его провозглашения музеем - оскорбляет его универсальный характер", - говорится в заявлении Мицотакиса, поступившем в РИА Новости.
По словам премьера, такой выбор также оскорбляет всех тех, кто признает памятник как достояние мировой культуры.
"И, конечно, это влияет не только на отношения Турции с Грецией. Но также и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом", - заявил Мицотакис.
Премьер Греции отметил, что Турция участвовала в форуме ООН "Альянс цивилизаций" - инициативе, направленной на налаживание межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия.
"И, конечно, это влияет не только на отношения Турции с Грецией. Но также и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом", - заявил Мицотакис.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.