Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть

АФИНЫ, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил решение Турции сделать из собора Святой Софии в Стамбуле мечеть и заявил, что это повлияет на отношения Турции с Грецией и всем мировым сообществом.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

"Греция самым решительным образом осуждает решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. Это решение - и фактически спустя 85 лет с момента его провозглашения музеем - оскорбляет его универсальный характер", - говорится в заявлении Мицотакиса , поступившем в РИА Новости.

По словам премьера, такой выбор также оскорбляет всех тех, кто признает памятник как достояние мировой культуры.

"И, конечно, это влияет не только на отношения Турции с Грецией. Но также и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом", - заявил Мицотакис.

Премьер Греции отметил, что Турция участвовала в форуме ООН "Альянс цивилизаций" - инициативе, направленной на налаживание межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия.

"И, конечно, это влияет не только на отношения Турции с Грецией. Но также и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом", - заявил Мицотакис.