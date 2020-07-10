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Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
Instagram запрещает размещение на своей платформе любого контента, который продвигает репаративную терапию, сообщает Рейтер со ссылкой на заявление директора по РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:41
instagram
сша
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сша
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
instagram, сша, в мире

Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности

22:41 10.07.2020
1568
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Instagram запрещает размещение на своей платформе любого контента, который продвигает репаративную терапию, сообщает Рейтер со ссылкой на заявление директора по общественной стратегии Instagram Тары Хопкинс.
Сообщается, что соцсеть расширит перечень существующих правил в отношении ненавистнических высказываний, действующий во всем мире, включив в него запрет на публикации, продвигающие эту практику.
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"Мы не позволяем атаковать людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг репаративной терапии", - заявила Хопкинс, чьи слова приводит телеканал.
Кроме того, Instagram больше не будет рекомендовать контент, связанный с репаративной терапии, например, отзывы о ее эффективности или посты, восхваляющие или поддерживающие эту практику.
Репаративная терапия предполагает смену гомосексуальной или бисексуальной ориентации на гетеросексуальную через лоботомию, химическую кастрацию, нормальную терапию. Консенсуса о ее эффективности нет, большинство ученых и медиков критикуют методику, в некоторых странах она запрещена законодательно.
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