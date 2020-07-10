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Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
Власти Украины готовят ряд двусторонних документов к запланированной на осень встрече президента страны Владимира Зеленского и главы Белоруссии Александра... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:37
андрей ермак
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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353
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андрей ермак, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко

22:37 10.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Власти Украины готовят ряд двусторонних документов к запланированной на осень встрече президента страны Владимира Зеленского и главы Белоруссии Александра Лукашенко, об этом шла речь во время телефонного разговора главы офиса президента Украины Андрея Ермака и с главой администрации президента Белоруссии Игорем Сергиенко, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приглашение посетить в октябре Гродно для участия в форуме регионов двух стран.
"Андрей Ермак проинформировал Игоря Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года. Стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений", - сообщается на сайте офиса президента в пятницу.
Также отмечается, что собеседники обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества, в частности культурных связей.
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Андрей ЕрмакАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
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