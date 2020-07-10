Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года

В 2018 году суд уже выносил решение о выплатах по аналогичному делу, связанному с этим терактом, однако тогда речь шла о 104 миллионах долларов. Кроме того, в 2013 году было принято судебное решение, что Иран должен выплатить 591 миллион долларов семье одного из погибших военнослужащих.