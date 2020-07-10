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Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
Суд в США принял решение о том, что Иран должен выплатить 879 миллионов долларов компенсации пострадавшим и семьям американских военных, погибших при теракте в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:30
ввс сша
саудовская аравия
иран
сша
в мире
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А американский суд географию хорошо знает? Тогда должен знать куда ему пойти! Если все страны решениями своих судов постановят к выплате сша за всё зло, разрушения и смерти, то сша должны мгновенно исчезнуть с лица Земли!
12
А когда Штаты выплатят за сбитый иранский пассажирский самолёт?
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саудовская аравия
иран
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ввс сша, саудовская аравия, иран, сша, в мире

Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года

22:30 10.07.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Суд в США принял решение о том, что Иран должен выплатить 879 миллионов долларов компенсации пострадавшим и семьям американских военных, погибших при теракте в жилом комплексе Khobar Towers в Саудовской Аравии в 1996 году, сообщает издание Air Force Times.
Тогда погибло 19 военнослужащих ВВС США и местных сотрудников, почти 500 человек были ранены.
Суд решил, что власти Ирана направляли действия боевиков движения "Хезболлах", которые взорвали начиненный взрывчаткой грузовик, и оказывали им материальную поддержку. В итоге судья постановил, что Тегеран должен выплатить более 879 миллионов долларов 14 военнослужащим и 21 члену их семей, которые пострадали в тот день.
В 2018 году суд уже выносил решение о выплатах по аналогичному делу, связанному с этим терактом, однако тогда речь шла о 104 миллионах долларов. Кроме того, в 2013 году было принято судебное решение, что Иран должен выплатить 591 миллион долларов семье одного из погибших военнослужащих.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Вчера, 11:59
МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия
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ВВС СШАСаудовская АравияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А американский суд географию хорошо знает? Тогда должен знать куда ему пойти! Если все страны решениями своих судов постановят к выплате сша за всё зло, разрушения и смерти, то сша должны мгновенно исчезнуть с лица Земли!
10 июля, 22:35
Covid короновирусович
1200000
А когда Штаты выплатят за сбитый иранский пассажирский самолёт?
10 июля, 23:03
Max Giz
1110000
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