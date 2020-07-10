https://ria.ru/20200710/1574195337.html
Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
Суд в США принял решение о том, что Иран должен выплатить 879 миллионов долларов компенсации пострадавшим и семьям американских военных, погибших при теракте в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:30
2020-07-10T22:30
ввс сша
саудовская аравия
иран
сша
в мире
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https://ria.ru/20200709/1574102704.html
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А американский суд географию хорошо знает? Тогда должен знать куда ему пойти! Если все страны решениями своих судов постановят к выплате сша за всё зло, разрушения и смерти, то сша должны мгновенно исчезнуть с лица Земли!
12
Max Giz
А когда Штаты выплатят за сбитый иранский пассажирский самолёт?
12
6
саудовская аравия
иран
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс сша, саудовская аравия, иран, сша, в мире