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Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
В Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере, с иронией написала официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T23:49
россия
мария захарова
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200601/1572254536.html
О, Захарова теперь военный эксперт? Тамагавки те - их в 60-х разрабатывали.
35
Всё равно Трамп Захарову не знает.
33
18
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156302/24/1563022455_0:20:2650:1511_1400x0_80_0_0_db83f4f57968871ef76c761b1d3b2738.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, дональд трамп, сша, в мире

Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах

22:29 10.07.2020 (обновлено: 23:49 10.07.2020)
5824
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере, с иронией написала официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке.
Так дипломат отреагировала на слова Дональда Трампа, ранее заявившего, что Вашингтон разрабатывает ракету, которая будет в 17 раз быстрее любого аналогичного оружия. По утверждению американского президента, эта ракета "настолько стремительно летит, что ее крайне тяжело заметить".

"Скорость — это круто. Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными новыми и умными ракетами" в 2018 году", — отметила Захарова.

Два года назад США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии. По данным российского Генштаба, из 105 выпущенных ракет целей достигли лишь 22. Сообщалось, что наибольший урон дорогостоящие и так называемые умные ракеты нанесли хозяйственным постройкам. Две из них не разорвались и попали в распоряжение российских военных. Эксперты отмечали, что принципиально новых деталей в этих ракетах не было, однако их изучение поможет улучшить уже существующие средства борьбы с таким оружием.
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113573139119
Обсудить 18
РоссияМария ЗахароваДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
О, Захарова теперь военный эксперт? Тамагавки те - их в 60-х разрабатывали.
10 июля, 23:03
Станислав Попов
16500014
Всё равно Трамп Захарову не знает.
10 июля, 23:26
Oleg Oleg
16141002
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