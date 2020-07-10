Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере, с иронией написала официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке.
Так дипломат отреагировала на слова Дональда Трампа, ранее заявившего, что Вашингтон разрабатывает ракету, которая будет в 17 раз быстрее любого аналогичного оружия. По утверждению американского президента, эта ракета "настолько стремительно летит, что ее крайне тяжело заметить".
"Скорость — это круто. Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными новыми и умными ракетами" в 2018 году", — отметила Захарова.
Два года назад США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии. По данным российского Генштаба, из 105 выпущенных ракет целей достигли лишь 22. Сообщалось, что наибольший урон дорогостоящие и так называемые умные ракеты нанесли хозяйственным постройкам. Две из них не разорвались и попали в распоряжение российских военных. Эксперты отмечали, что принципиально новых деталей в этих ракетах не было, однако их изучение поможет улучшить уже существующие средства борьбы с таким оружием.