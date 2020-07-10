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Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
Власти Украины приветствуют решение правительства Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:24
евгений енин
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
европейский суд по правам человека
нидерланды
украина
в мире
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евгений енин, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), европейский суд по правам человека, нидерланды, украина, в мире

Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17

22:24 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Представители ОБСЕ на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Власти Украины приветствуют решение правительства Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса MH17, сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Правительство Нидерландов в пятницу заявило о решении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17. Минюст РФ сообщил, что ЕСПЧ не уведомлял Россию об иске. В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что жалоба Нидерландов уже поступила и находится на стадии рассмотрения. МИД РФ заявил, что подача иска затруднит поиск истины, а Нидерланды с самого начала встали на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение МН17.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2 июля, 17:32
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"Приветствуем решение королевства Нидерланды относительно обращения в ЕСПЧ против Российской Федерации в связи со сбиванием самолета малайзийских авиалиний рейса МН17", - написал Енин в Facebook.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
23 июня, 15:20
Нидерланды подтвердили расследование незакрытия неба в зоне крушения MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
23 июня, 12:06
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
361100174
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Евгений ЕнинMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Европейский суд по правам человекаНидерландыУкраинаВ мире
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