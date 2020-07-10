https://ria.ru/20200710/1574195214.html
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, обвиняемого в насилии над 10 и 13-летними девочками, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:22
2020-07-10T22:22
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573864667.html
1
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_0:44:3074:1773_1400x0_80_0_0_5e97bc73602cc5bcec37e0280535a7f4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия