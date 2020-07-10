Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574195214.html
Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, обвиняемого в насилии над 10 и 13-летними девочками, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:22
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_0:44:3074:1773_1400x0_80_0_0_5e97bc73602cc5bcec37e0280535a7f4.jpg
https://ria.ru/20200709/1574111843.html
https://ria.ru/20200703/1573864667.html
1
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_0:44:3074:1773_1400x0_80_0_0_5e97bc73602cc5bcec37e0280535a7f4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_202e640f54910eac192cbaf45f5ab42e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_184:0:2232:2048_1400x0_80_0_0_84b7ae44f1323bf18e3146bdf289d6f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек

22:22 10.07.2020
959
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, обвиняемого в насилии над 10 и 13-летними девочками, сообщает СУСК России по Ростовской области.
По версии следствия, в 2019 году 57-летний житель Ростова-на-Дону дважды изнасиловал 10-летнюю девочку, а 13-летнюю "путем уговоров заставил вступить с ним в сексуальную связь".
Статуя Фемиды в суде
Вчера, 13:50
Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Изнасилование" и "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Мужчина заключен под стражу.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает региональный СК.
Наручники на решетке
3 июля, 17:26
Обвиняемый в насилии над годовалой дочерью рассказал, как нанес ей травмы
1210203
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Молоток в зале судебных заседаний
В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве
В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
Представители ОБСЕ на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
АвтоВАЗ начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:42В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
Лента новостейМолния