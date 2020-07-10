Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в трех сирийских провинциях, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мамухия, один обстрел населенного пункта Бейт-Смайра, один обстрел населенного пункта Джуб-Эз-Зуар, один обстрел населенного пункта Нахшебба в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-Эль-Кубра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.
Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
* Террористическая группировка, запрещенная в России