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Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в трех сирийских провинциях, сообщил на брифинге руководитель российского Центра... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:13
идлиб (мухафаза)
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353
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идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

22:13 10.07.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в трех сирийских провинциях, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мамухия, один обстрел населенного пункта Бейт-Смайра, один обстрел населенного пункта Джуб-Эз-Зуар, один обстрел населенного пункта Нахшебба в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-Эль-Кубра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - сказал он.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.
Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Идлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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