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В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
Бывшая сотрудница коммерческого банка в Москве приговорена к 6 годам колонии за хищения мошенническим путем более 420 миллионов рублей у 457 вкладчиков,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:13
генеральная прокуратура рф
агентство по страхованию вкладов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
генеральная прокуратура рф, агентство по страхованию вкладов, москва, происшествия

В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей

22:13 10.07.2020
1036
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывшая сотрудница коммерческого банка в Москве приговорена к 6 годам колонии за хищения мошенническим путем более 420 миллионов рублей у 457 вкладчиков, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Кировской области Дарьи Южаковой. Она осуждена за совершение 457 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что Южакова являлась руководителем Московского кредитно-кассового офиса кредитного учреждения. Действуя в составе организованной преступной группы, под предлогом открытия вкладов физлицам в одном из коммерческих банков она вводила в заблуждение граждан, желающих открыть вклады в кредитном учреждении, относительно своих намерений заключить договоры банковских вкладов.
Отмечается, что в подтверждение она выдавала якобы заключенные от имени банка договоры банковских вкладов, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физлицами в кассу наличных денег. Однако полученные от физлиц деньги в кассу банка не вносила, а похищала, необходимые сведения о гражданах, как о вкладчиках, в базу данного кредитного учреждения не вносила.
Так, в результате, после отзыва в ноябре 2016 года Центральным Банком РФ лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка, вкладчикам было отказано в выплате возмещения, предусмотренного ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".
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"Своими действиями Южакова причинила имущественный ущерб 457 вкладчикам - физлицам на сумму более 420 миллионов рублей и вред деловой репутации банка", - говорится в сообщении.
В ходе расследования дела была установлена причастность Южаковой к совершенным преступлениям, однако она скрылась от правоохранительных органов за пределами России. Южакова была объявлена в федеральный и международный розыск и 18 января 2018 года задержана, а затем экстрадирована на территорию РФ. Вину в совершении преступлений она признала в полном объеме.
После того как были установлены все обстоятельства, госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" вкладчикам банка, чьи деньги были похищены, ущерб был возмещен в пределах, установленных федеральным законодательством.
"Суд приговорил Южакову к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С Южаковой в счет возмещения имущественного вреда взысканы денежные средства в сумме свыше 420 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
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Генеральная прокуратура РФАгентство по страхованию вкладовМоскваПроисшествия
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