В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывшая сотрудница коммерческого банка в Бывшая сотрудница коммерческого банка в Москве приговорена к 6 годам колонии за хищения мошенническим путем более 420 миллионов рублей у 457 вкладчиков, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ

"Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Кировской области Дарьи Южаковой. Она осуждена за совершение 457 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Южакова являлась руководителем Московского кредитно-кассового офиса кредитного учреждения. Действуя в составе организованной преступной группы, под предлогом открытия вкладов физлицам в одном из коммерческих банков она вводила в заблуждение граждан, желающих открыть вклады в кредитном учреждении, относительно своих намерений заключить договоры банковских вкладов.

Отмечается, что в подтверждение она выдавала якобы заключенные от имени банка договоры банковских вкладов, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физлицами в кассу наличных денег. Однако полученные от физлиц деньги в кассу банка не вносила, а похищала, необходимые сведения о гражданах, как о вкладчиках, в базу данного кредитного учреждения не вносила.

Так, в результате, после отзыва в ноябре 2016 года Центральным Банком РФ лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка, вкладчикам было отказано в выплате возмещения, предусмотренного ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".

"Своими действиями Южакова причинила имущественный ущерб 457 вкладчикам - физлицам на сумму более 420 миллионов рублей и вред деловой репутации банка", - говорится в сообщении.

В ходе расследования дела была установлена причастность Южаковой к совершенным преступлениям, однако она скрылась от правоохранительных органов за пределами России. Южакова была объявлена в федеральный и международный розыск и 18 января 2018 года задержана, а затем экстрадирована на территорию РФ. Вину в совершении преступлений она признала в полном объеме.

После того как были установлены все обстоятельства, госкорпорацией " Агентство по страхованию вкладов " вкладчикам банка, чьи деньги были похищены, ущерб был возмещен в пределах, установленных федеральным законодательством.