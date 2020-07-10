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В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
Тление мусора на площади 800 квадратных метров происходит на полигоне твердых бытовых отходов в Казани в пятницу вечером, пожарные ведут проливку, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:04
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Казани тушат свалку с тлеющим мусором

22:04 10.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Тление мусора на площади 800 квадратных метров происходит на полигоне твердых бытовых отходов в Казани в пятницу вечером, пожарные ведут проливку, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"В 18.50 поступило сообщение о горении твердых бытовых отходов на полигоне "Восточный" на Мамадышском тракте в Советском районе Казани… По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит тление на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона направлены по номеру вызова 1 БИС. На проливку тлеющих отходов поданы два ствола, на месте работает спецтехника (бульдозер, трактор), также направлены водовозки от МУП "Водоканал".
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Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
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