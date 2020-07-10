В Казани тушат свалку с тлеющим мусором

"В 18.50 поступило сообщение о горении твердых бытовых отходов на полигоне "Восточный" на Мамадышском тракте в Советском районе Казани… По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит тление на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.