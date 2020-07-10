"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada

"АвтоВАЗ" в декабре 2019 года закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лада Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "АвтоВАЗу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

"Lada Niva органично дополняет модельный ряд Lada, становясь вторым полноприводным внедорожником в семействе. Мы намерены и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, которая на сегодня насчитывает более 300 центров продаж и обслуживания. Этот автомобиль пользуется заслуженным спросом и имеет сильную репутацию", - говорит исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.