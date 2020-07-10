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"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
"Лада Запад Тольятти" (бывшее СП GM-Avtovaz), входящее в "группу АвтоВАЗ", начало выпускать внедорожники Niva под маркой Lada, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:37
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РИА Новости
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chevrolet, автоваз, lada, niva, общество

"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada

21:37 10.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / Перейти в фотобанк"АвтоВАЗ" начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada
АвтоВАЗ начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada
© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Лада Запад Тольятти" (бывшее СП GM-Avtovaz), входящее в "группу АвтоВАЗ", начало выпускать внедорожники Niva под маркой Lada, говорится в сообщении компании.
Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде трехмерной ладьи, поясняет "АвтоВАЗ".
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"АвтоВАЗ" в декабре 2019 года закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лада Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "АвтоВАЗу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.
Модель Niva (индекс 2123) является разработкой "АвтоВАЗа", ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-Avtovaz. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях "АвтоВАЗа", а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего к настоящему моменту изготовлено более 700 тысяч внедорожников Niva.
"Lada Niva органично дополняет модельный ряд Lada, становясь вторым полноприводным внедорожником в семействе. Мы намерены и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, которая на сегодня насчитывает более 300 центров продаж и обслуживания. Этот автомобиль пользуется заслуженным спросом и имеет сильную репутацию", - говорит исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.
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