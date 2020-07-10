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Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 30 тысяч, в больницах остаются более 7 тысяч пациентов, сообщает министерство здравоохранения страны в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек

21:30 10.07.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции превысило 30 тысяч, в больницах остаются более 7 тысяч пациентов, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.
"С момента начала эпидемии во Франции скончались 30 004 человека, из них 19 528 человек умерли в больницах", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях будут обновлены 15 июля.
В больницах остаются 7062 человека. За последние 24 часа были госпитализированы 136 пациентов с COVID-19. В реанимации находятся 496 человек, за сутки туда поступили 9 больных. Общее число пациентов в реанимации снизилось на 12 по сравнению с четвергом.
С момента начала эпидемии были госпитализированы 105 400 человек. Около 78 400 человек после выздоровления вернулись домой, отмечают в министерстве здравоохранения Франции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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