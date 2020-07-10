Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек

ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Число умерших от коронавируса во Франции превысило 30 тысяч, в больницах остаются более 7 тысяч пациентов, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.

"С момента начала эпидемии во Франции скончались 30 004 человека, из них 19 528 человек умерли в больницах", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях будут обновлены 15 июля.

В больницах остаются 7062 человека. За последние 24 часа были госпитализированы 136 пациентов с COVID-19 . В реанимации находятся 496 человек, за сутки туда поступили 9 больных. Общее число пациентов в реанимации снизилось на 12 по сравнению с четвергом.

С момента начала эпидемии были госпитализированы 105 400 человек. Около 78 400 человек после выздоровления вернулись домой, отмечают в министерстве здравоохранения Франции.