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Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:24
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коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах

21:24 10.07.2020
13077
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
"То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы и наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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Попова попросила всех, кто сегодня имеет возможность отдыхать, выезжает за город и в курортные зоны, где собираются люди из разных уголков страны, неукоснительно соблюдать все действующие требования.
"Это залог и здоровья непосредственно самих отдыхающих и тех, к кому они вернутся после такого отдыха", - подчеркнула она.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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