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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574193983.html
ВОЗ сообщила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за минувшие сутки более 228 тысяч случаев заражения коронавирусом. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:34
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, общество, в мире

ВОЗ сообщила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки

21:22 10.07.2020 (обновлено: 21:34 10.07.2020)
20109
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за минувшие сутки более 228 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Это стало рекордом с начала пандемии. До этого больше всего подтвержденных случаев выявили 4 июля, тогда COVID-19 диагностировали примерно у 211 тысяч человек в мире.
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На данный момент общее число пациентов с коронавирусом превысило 12 миллионов.
В России за время пандемии выявили почти 714 тысяч заболевших, 11 017 человек скончались, свыше 489 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
97755762
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