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Религия и мировоззрение
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Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия
Признание храма Святой Софии в Стамбуле мечетью является выигрышным политическим ходом для турецкого лидера Тайипа Эрдогана и своего рода поражением... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:23
религия и мировоззрение
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Религиовед: признание Софии мечетью не уничтожит памятник православия

21:23 10.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкМестные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
Местные жители с турецкими флагами у собора Святой Софии в Стамбуле, который снова снова стал мечетью
© Sputnik / Бурджу Окутан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Признание храма Святой Софии в Стамбуле мечетью является выигрышным политическим ходом для турецкого лидера Тайипа Эрдогана и своего рода поражением Константинопольского патриарха Варфоломея, при этом опасаться за судьбу этого ценнейшего памятника культуры не стоит, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.
Ранее стало известно, что Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя Софии) в музей.
"Я считаю, что это, в принципе, вид игры Эрдогана, причем он выигрывает сразу по многим направлениям от этой игры. Он и по внутренним врагам бьет, и, грубо говоря, может выиграть во внешней политике, скажем, дав назад в обмен на что-то. Человек он умный и хитрый, поэтому, конечно, рано или поздно он бы это сделал. Вполне, скажем так, предсказуемый шаг дипломатического характера", - сказал Силантьев.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
20:01Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: Святая София вновь мечеть, как в Османскую эпоху
По его мнению, внутри страны Эрдоган таким образом наносит основной удар по группе своих главных оппонентов – кемалистов, которые выступают за светскую собственность, "это в первую очередь камень в их огород".
Собеседник агентства также отметил, что не видит трагедии в этом решении Анкары.
"Стоит ли к этому относиться с глубокой скорбью и тоской? Нет. София длительное время и была мечетью. В мечети можно заходить немусульманам, поэтому я лично серьезной проблемы в этом не вижу. И проблема эта, в общем-то, не наша, а "великого" патриарха Варфоломея. Ну вот пусть он и разбирается, и пусть объяснит своим верующим, как при нем, таком великом, произошло неприятное событие – его бывший кафедральный собор опять стал мечетью. Возможно, ввиду его особых талантов по управлению и дипломатии", - сказал Силантьев.
Он также признал, что "некое чувство злорадства" в связи с этим у него, "к сожалению, присутствует". В 2018 году именно патриарх Варфоломей стал одним из инициаторов углубления раскола на Украине, создав из неканонических объединений так называемую "Православную церковь Украины".
Отвечая на вопрос, есть ли опасность уничтожения фресок и других ценнейших экспонатов Софийского храма, эксперт выразил мнение, что турецкая сторона все сделает аккуратно: "Если раньше это не уничтожили, то сейчас тем более так не сделают".
Собор Святой Софии в Стамбуле
21:04
ЮНЕСКО высказалась о превращении Собора Святой Софии в мечеть
"И даже, уверен я, штукатуркой не замажут. Может быть, чем-нибудь занавесят… С другой стороны, сделав намек на это (уничтожение христианских атрибутов в соборе - ред.), он (Эрдоган) мог бы впоследствии выиграть какие-то бонусы, заявив потом, что героически спас фрески от уничтожения", - заключил религиовед.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоман СилантьевТурцияСтамбул
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