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Распространение нового коронавируса
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Попова назвала сроки принятия решения по линейкам 1 сентября
Решение о том, состоится ли традиционная линейка в школах 1 сентября, может быть принято во второй половине августа, эпидемиологические требования могут... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/56/1558155676_0:282:3071:2009_1400x0_80_0_0_3df8cadaa7b5d9c006ab3ec8eb1b2939.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала сроки принятия решения по линейкам 1 сентября

21:18 10.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на праздновании Дня знаний
Первоклассники на праздновании Дня знаний
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Решение о том, состоится ли традиционная линейка в школах 1 сентября, может быть принято во второй половине августа, эпидемиологические требования могут меняться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комментируя рекомендацию ведомства отменить массовые мероприятия в учебных заведениях с участием нескольких классов и групп, Попова отметила, что эта норма как рекомендация была включена в методические рекомендации, которые действуют с апреля там, где работали дежурные группы в детских садах.
"Поэтому ничего нового и необыкновенного в этом нет. Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
Вчера, 14:38
Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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