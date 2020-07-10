Попова назвала сроки принятия решения по линейкам 1 сентября

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Решение о том, состоится ли традиционная линейка в школах 1 сентября, может быть принято во второй половине августа, эпидемиологические требования могут меняться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комментируя рекомендацию ведомства отменить массовые мероприятия в учебных заведениях с участием нескольких классов и групп, Попова отметила, что эта норма как рекомендация была включена в методические рекомендации, которые действуют с апреля там, где работали дежурные группы в детских садах.
"Поэтому ничего нового и необыкновенного в этом нет. Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведем 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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