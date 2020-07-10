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Попова назвала условие снятия ограничений на выезд детей в лагеря
Запрет на отдых детей в лагерях не в своих регионах может быть отменен при благополучной эпидемической ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала условие снятия ограничений на выезд детей в лагеря

21:10 10.07.2020 (обновлено: 21:12 10.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Запрет на отдых детей в лагерях не в своих регионах может быть отменен при благополучной эпидемической ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Да, это, это может быть отменено на определенном этапе, если мы увидим, что эпидситуация благополучная и детям безопасно перемещаться через всю страну, какое-то количество дней находясь в дороге, объединяясь в новые коллективы", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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