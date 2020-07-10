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Попова назвала условие снятия ограничений на выезд детей в лагеря
Запрет на отдых детей в лагерях не в своих регионах может быть отменен при благополучной эпидемической ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:10
2020-07-10T21:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество