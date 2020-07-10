https://ria.ru/20200710/1574193694.html
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:09
2020-07-10T22:43
россия
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574165468.html
Анна Луч
Путин прав на 100! если на вас лает собака, мы же не становимся на колени и не лаем в ответ.... хамством на хамство отвечают только слабоумные!
190
Егор Панкратов
Мы не должны безусловно бегать с бритвой и безумным взглядом. Но отвечать жёстко мы обязаны! Иначе выгледим печально, что подталкивает всех кому не лень, продолжать хамить на с утроенной силой.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573865675_0:0:2838:1596_1400x0_80_0_0_ed488ee3b296e846d2c99623481ae966.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире