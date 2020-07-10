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https://ria.ru/20200710/1574193694.html
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:43
россия
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574165468.html
Путин прав на 100! если на вас лает собака, мы же не становимся на колени и не лаем в ответ.... хамством на хамство отвечают только слабоумные!
190
Мы не должны безусловно бегать с бритвой и безумным взглядом. Но отвечать жёстко мы обязаны! Иначе выгледим печально, что подталкивает всех кому не лень, продолжать хамить на с утроенной силой.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573865675_0:0:2838:1596_1400x0_80_0_0_ed488ee3b296e846d2c99623481ae966.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, в мире

Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами

21:09 10.07.2020 (обновлено: 22:43 10.07.2020)
14555
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
У главы государства спросили, почему российские власти ведут себя корректно с теми, кто иногда позволяет себе откровенное хамство.
"Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", — ответил Путин.
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Обсудить 25
РоссияВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Путин прав на 100! если на вас лает собака, мы же не становимся на колени и не лаем в ответ.... хамством на хамство отвечают только слабоумные!
10 июля, 21:36
Анна Луч
1006111269
Мы не должны безусловно бегать с бритвой и безумным взглядом. Но отвечать жёстко мы обязаны! Иначе выгледим печально, что подталкивает всех кому не лень, продолжать хамить на с утроенной силой.
10 июля, 21:43
Егор Панкратов
11432107
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