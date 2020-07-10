МИД Австрии прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в пятницу выразил сожаление по поводу решения Турции о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, отметив, что изменение статуса собора стало "еще одним шагом", отдаляющим Турцию от Европы.
"Мы глубоко сожалеем о сегодняшнем решении Турции превратить Айю-Софию в мечеть и не можем понять этого. Отмена статуса музея, открытого для всех культур и религий, - это очередной шаг от Европы", - говорится в заявлении Шалленберга, опубликованном в Twitter австрийского МИД.
Госсовет Турции – высший административный суд страны – в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.