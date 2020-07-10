МИД Австрии прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии

"Мы глубоко сожалеем о сегодняшнем решении Турции превратить Айю-Софию в мечеть и не можем понять этого. Отмена статуса музея, открытого для всех культур и религий, - это очередной шаг от Европы", - говорится в заявлении Шалленберга, опубликованном в Twitter австрийского МИД.