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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200710/1574193018.html
ЮНЕСКО прокомментировала превращение собора Святой Софии в мечеть
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле глубоко сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, которое принималось "без... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:46
одри азуле
стамбул
религия и мировоззрение
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ситуация вокруг собора святой софии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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одри азуле, стамбул, собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, юнеско, турция, в мире

ЮНЕСКО прокомментировала превращение собора Святой Софии в мечеть

20:45 10.07.2020 (обновлено: 20:46 10.07.2020)
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© AP Photo / STRСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / STR
ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле глубоко сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, которое принималось "без предварительного диалога".
"Генеральный директор ЮНЕСКО глубоко сожалеет о решении турецких властей, принятом без предварительного диалога, изменить статус Святой Софии", - говорится в коммюнике организации.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
20:03Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеОдри АзулеСтамбулСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииЮНЕСКОТурцияВ мире
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