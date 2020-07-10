Турецкий депутат объяснил решение Эрдогана по собору Святой Софии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть продиктовано стремлением заработать политические очки и завоевать расположение электората, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
Госсовет Турции – высший административный суд страны – в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после вердикта суда Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
"Эрдоган сможет преодолеть (последствия - ред.) возможной реакции США и ЕС. Вот почему он принял это решение - чтобы оправдать ожидания определенных кругов своего электората. Он намерен извлечь выгоду из этого решения ради своего политического выживания", - считает Йылмаз.
По его мнению, реакция международного сообщества, в том числе США и ЕС, неизбежно последует, однако она не изменит положения вещей. По словам парламентария, Турция будет настаивать на том, что речь идет о "суверенном решении" страны и "никто не имеет права вмешиваться".
Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.