Турецкий депутат объяснил решение Эрдогана по собору Святой Софии

Госсовет Турции – высший административный суд страны – в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после вердикта суда Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

По его мнению, реакция международного сообщества, в том числе США и ЕС, неизбежно последует, однако она не изменит положения вещей. По словам парламентария, Турция будет настаивать на том, что речь идет о "суверенном решении" страны и "никто не имеет права вмешиваться".