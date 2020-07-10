Производитель рассказал о применении "Авифавира" в России

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июл – РИА Новости. Препарат Препарат "Авифавир" от COVID-19 был успешно применен для лечения свыше 30 тысяч россиян в различных регионах, следует из презентации компании "Кромис", являющейся производителем препарата.

"Авифавир" был эффективно использован более чем 30 тысячами российских пациентов в 51 регионе страны", - говорится в документе.

10 июля посольство РФ в Гватемале совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) провели презентацию препарата против коронавируса для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в ней приняли участие свыше 1 тысячи человек.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. РФПИ попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома.

Минпромторг РФ ранее получил заявки на поставку "Авифавира" из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.