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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574192704.html
Производитель рассказал о применении "Авифавира" в России
Препарат "Авифавир" от COVID-19 был успешно применен для лечения свыше 30 тысяч россиян в различных регионах, следует из презентации компании "Кромис",... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:35
распространение нового коронавируса
авифавир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
авифавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Производитель рассказал о применении "Авифавира" в России

20:35 10.07.2020
853
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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Отечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июл – РИА Новости. Препарат "Авифавир" от COVID-19 был успешно применен для лечения свыше 30 тысяч россиян в различных регионах, следует из презентации компании "Кромис", являющейся производителем препарата.
"Авифавир" был эффективно использован более чем 30 тысячами российских пациентов в 51 регионе страны", - говорится в документе.
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10 июля посольство РФ в Гватемале совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) провели презентацию препарата против коронавируса для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в ней приняли участие свыше 1 тысячи человек.
"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. РФПИ попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома.
Минпромторг РФ ранее получил заявки на поставку "Авифавира" из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАвифавирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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