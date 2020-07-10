Захарова предупредила о риске полной парализации работы ОЗХО

"Ставка западниками на сессии была сделана на продавливание необходимого им решения через голосование. Иначе как политическим фарсом это не назовёшь. Тем не менее, несмотря на численное превосходство участников евроатлантических военно-политических структур в руководящих органах ОЗХО и оказанное ими беспрецедентное давление на других членов Исполсовета, они с большим трудом добились нужного результата", - говорится в комментарии Захаровой.