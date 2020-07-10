Захарова предупредила о риске полной парализации работы ОЗХО

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может стать полностью парализованной, если не положить конец попыткам западных стран продвигать свою узкокорыстную повестку дня, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она отметила, что западные страны на недавней сессии исполнительного совета ОЗХО продвигали вопрос об одобрении первого доклада группы по расследованию и идентификации относительно событий в сирийской Аль-Латамне. В Москве выводы доклада считают сомнительными, а сам документ "предвзятым, политически ангажированным, фактологически недостоверным, крайне слабым с профессиональной точки зрения, технически неубедительным".
"Ставка западниками на сессии была сделана на продавливание необходимого им решения через голосование. Иначе как политическим фарсом это не назовёшь. Тем не менее, несмотря на численное превосходство участников евроатлантических военно-политических структур в руководящих органах ОЗХО и оказанное ими беспрецедентное давление на других членов Исполсовета, они с большим трудом добились нужного результата", - говорится в комментарии Захаровой.
По ее словам, "этот ущербный и злонамеренный подход вызывает возмущение".
"Россия совместно с целым рядом других ответственных членов международного сообщества выступила в Гааге с заявлением, предостерегающим от дальнейшей политизации деятельности ОЗХО. Организация не должна оставаться в заложниках у государств, навязывающих ей свою узкокорыстную повестку дня. Если их действиям не положить конец, ОЗХО может оказаться полностью парализованной", - подчеркнула Захарова.
ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение сирийских властей. В Дамаске подчеркнули, что войска САР никогда не применяли химическое оружие.
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