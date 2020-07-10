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Захарова предупредила о риске полной парализации работы ОЗХО
Деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может стать полностью парализованной, если не положить конец попыткам западных стран продвигать РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:34
россия
мария захарова
организация по запрещению химического оружия
мид сирии
сирия
в мире
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353
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РИА Новости
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россия, мария захарова, организация по запрещению химического оружия, мид сирии, сирия, в мире

Захарова предупредила о риске полной парализации работы ОЗХО

20:34 10.07.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может стать полностью парализованной, если не положить конец попыткам западных стран продвигать свою узкокорыстную повестку дня, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она отметила, что западные страны на недавней сессии исполнительного совета ОЗХО продвигали вопрос об одобрении первого доклада группы по расследованию и идентификации относительно событий в сирийской Аль-Латамне. В Москве выводы доклада считают сомнительными, а сам документ "предвзятым, политически ангажированным, фактологически недостоверным, крайне слабым с профессиональной точки зрения, технически неубедительным".
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"Ставка западниками на сессии была сделана на продавливание необходимого им решения через голосование. Иначе как политическим фарсом это не назовёшь. Тем не менее, несмотря на численное превосходство участников евроатлантических военно-политических структур в руководящих органах ОЗХО и оказанное ими беспрецедентное давление на других членов Исполсовета, они с большим трудом добились нужного результата", - говорится в комментарии Захаровой.
По ее словам, "этот ущербный и злонамеренный подход вызывает возмущение".
"Россия совместно с целым рядом других ответственных членов международного сообщества выступила в Гааге с заявлением, предостерегающим от дальнейшей политизации деятельности ОЗХО. Организация не должна оставаться в заложниках у государств, навязывающих ей свою узкокорыстную повестку дня. Если их действиям не положить конец, ОЗХО может оказаться полностью парализованной", - подчеркнула Захарова.
ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение сирийских властей. В Дамаске подчеркнули, что войска САР никогда не применяли химическое оружие.
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РоссияМария ЗахароваОрганизация по запрещению химического оружияМИД СирииСирияВ мире
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