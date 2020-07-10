https://ria.ru/20200710/1574192243.html
В России более 7,3 тысячи военных вылечились от коронавируса
Более 7,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 132 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:23
2020-07-10T20:23
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здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Более 7,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровели 132 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 132 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7384 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 866.
На 10 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1218 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 270 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 707 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.