В России более 7,3 тысячи военных вылечились от коронавируса

Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 7,3 тысячи российских военных вылечились от Более 7,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса , за сутки выздоровели 132 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 132 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7384 человек", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 866.

На 10 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1218 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 270 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 707 человек.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.