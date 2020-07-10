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В Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие"
Звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито сыграет одного из персонажей в игре Far Cry 6. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:28
технологии
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
технологии

В Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие"

20:16 10.07.2020 (обновлено: 20:28 10.07.2020)
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© AP Photo / Chris PizzelloАмериканский актер Джанкарло Эспозито
Американский актер Джанкарло Эспозито
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито сыграет одного из персонажей в игре Far Cry 6.
Как отмечает портал Comicbook, он исполнит роль антагониста и диктатора Антона Кастильо.
Благодаря утечке поклонники франшизы получили доступ к деталям игры в гонконгском онлайн-магазине PlayStation. Исходя из внешнего сходства персонажа с Эспозито, фанаты предположили, что его сыграет именно этот актер.
Издание также обратило внимание на публикацию, появившуюся после сообщений об утечке. Разработчик игры компания Ubisoft опубликовала твит с подписью "Антону это не понравится" с видео, в котором изображен персонаж Эспозито.
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