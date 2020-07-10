https://ria.ru/20200710/1574192061.html
В Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие"
Звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито сыграет одного из персонажей в игре Far Cry 6. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:16
2020-07-10T20:28
технологии
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито сыграет одного из персонажей в игре Far Cry 6.
Как отмечает портал
Comicbook, он исполнит роль антагониста и диктатора Антона Кастильо.
Благодаря утечке поклонники франшизы получили доступ к деталям игры в гонконгском онлайн-магазине PlayStation. Исходя из внешнего сходства персонажа с Эспозито, фанаты предположили, что его сыграет именно этот актер.
Издание также обратило внимание на публикацию, появившуюся после сообщений об утечке. Разработчик игры компания Ubisoft опубликовала твит с подписью "Антону это не понравится" с видео, в котором изображен персонаж Эспозито.