В Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито сыграет одного из персонажей в игре Far Cry 6.

Как отмечает портал Comicbook, он исполнит роль антагониста и диктатора Антона Кастильо.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Благодаря утечке поклонники франшизы получили доступ к деталям игры в гонконгском онлайн-магазине PlayStation. Исходя из внешнего сходства персонажа с Эспозито, фанаты предположили, что его сыграет именно этот актер.