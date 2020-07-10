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Война в Сирии
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Россия назвала выводы доклада ОЗХО по Сирии сомнительными
Россия и ряд стран-членов Организации по запрещению химического оружия считают, что выводы доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) о... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:13
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россия, война в сирии, организация по запрещению химического оружия, мид сирии, сирия, в мире

Россия назвала выводы доклада ОЗХО по Сирии сомнительными

20:13 10.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб. 8 марта 2020
Сирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб. 8 марта 2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия и ряд стран-членов Организации по запрещению химического оружия считают, что выводы доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) о предполагаемых химических атаках в Сирии в 2017 году грозят вылиться в дальнейший раскол ОЗХО, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение сирийских властей. В Дамаске подчеркнули, что войска САР никогда не применяли химическое оружие.
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Заявление, размещенное на сайте МИД РФ, было выпущено от имени Белоруссии, Бурунди, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Коморских Островов, Кубы, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, Российской Федерации, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и ЦАР.
"Мы, государства-участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, являясь членами Организации по запрещению химического оружия, с глубокой озабоченностью воспринимаем ситуацию, складывающуюся в ОЗХО после обнародования первого доклада Группы по расследованию и идентификации по предполагаемым инцидентам в Эль-Латамне, Сирийская Арабская Республика, 24, 25 и 30 марта 2017 года", - говорится в заявлении.
В документе подчеркивается, что создание группы по расследованию и идентификации и методы ее работы не соответствуют нормам конвенции, а деятельность группы – это вторжение в сферу исключительной ответственности СБ ООН.
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"Выводы ГРИ сомнительны, так как Технический секретариат, к сожалению, проигнорировал ранее требования целого ряда государств разобраться с резонансным делом о предполагаемых махинациях с докладом МУФС (Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии - ред.) по химическому инциденту в Думе в апреле 2018 года, чем воспользовались другие страны для неспровоцированной агрессии против суверенной САР. Полагаем, что это угрожает дальнейшим расколом в ОЗХО и вызывает ее ненужную политизацию", - говорится в документе.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
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Война в СирииРоссияВойна в СирииОрганизация по запрещению химического оружияМИД СирииСирияВ мире
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