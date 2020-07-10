Россия назвала выводы доклада ОЗХО по Сирии сомнительными

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия и ряд стран-членов Организации по запрещению химического оружия считают, что выводы доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) о предполагаемых химических атаках в Россия и ряд стран-членов Организации по запрещению химического оружия считают, что выводы доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) о предполагаемых химических атаках в Сирии в 2017 году грозят вылиться в дальнейший раскол ОЗХО , говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение сирийских властей. В Дамаске подчеркнули, что войска САР никогда не применяли химическое оружие.

Заявление, размещенное на сайте МИД РФ, было выпущено от имени Белоруссии, Бурунди, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Коморских Островов, Кубы, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, Российской Федерации, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и ЦАР.

"Мы, государства-участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, являясь членами Организации по запрещению химического оружия, с глубокой озабоченностью воспринимаем ситуацию, складывающуюся в ОЗХО после обнародования первого доклада Группы по расследованию и идентификации по предполагаемым инцидентам в Эль-Латамне, Сирийская Арабская Республика, 24, 25 и 30 марта 2017 года", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что создание группы по расследованию и идентификации и методы ее работы не соответствуют нормам конвенции, а деятельность группы – это вторжение в сферу исключительной ответственности СБ ООН

"Выводы ГРИ сомнительны, так как Технический секретариат, к сожалению, проигнорировал ранее требования целого ряда государств разобраться с резонансным делом о предполагаемых махинациях с докладом МУФС (Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии - ред.) по химическому инциденту в Думе в апреле 2018 года, чем воспользовались другие страны для неспровоцированной агрессии против суверенной САР. Полагаем, что это угрожает дальнейшим расколом в ОЗХО и вызывает ее ненужную политизацию", - говорится в документе.