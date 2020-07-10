Минфин готовит механизмы дополнительного стимулирования IT-отрасли

"Сейчас также идет подготовка механизмов дополнительного стимулирования отечественной IT-отрасли, которые включают в себя как прямую поддержку компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, так и стимулирование спроса, развитие ГЧП партнерства и кадрового потенциала в этой отрасли", - говорится в сообщении.