Минфин готовит механизмы дополнительного стимулирования IT-отрасли

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минфин РФ готовит механизмы дополнительного стимулирования IT-отрасли, в том числе прямой поддержки компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, говорится в сообщении министерства.
"Сейчас также идет подготовка механизмов дополнительного стимулирования отечественной IT-отрасли, которые включают в себя как прямую поддержку компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, так и стимулирование спроса, развитие ГЧП партнерства и кадрового потенциала в этой отрасли", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%.
Минфин в пятницу сообщил, что подготовил поправки в законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли и направил законопроект в правительство.