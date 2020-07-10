Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574191744.html
Минфин готовит механизмы дополнительного стимулирования IT-отрасли
Минфин РФ готовит механизмы дополнительного стимулирования IT-отрасли, в том числе прямой поддержки компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:08
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:46:3200:1846_1400x0_80_0_0_d07f26c4624702ebea6690f52c0a51d5.jpg
https://ria.ru/20200709/1574128199.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:46:3200:1846_1400x0_80_0_0_d07f26c4624702ebea6690f52c0a51d5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1400x0_80_0_0_02b6dde0185042d2695d7df8ebeb7c6f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_576:0:2624:2048_1400x0_80_0_0_abfa22227e6cf0abe608b713d03767e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Минфин готовит механизмы дополнительного стимулирования IT-отрасли

20:08 10.07.2020
214
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минфин РФ готовит механизмы дополнительного стимулирования IT-отрасли, в том числе прямой поддержки компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, говорится в сообщении министерства.
"Сейчас также идет подготовка механизмов дополнительного стимулирования отечественной IT-отрасли, которые включают в себя как прямую поддержку компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, так и стимулирование спроса, развитие ГЧП партнерства и кадрового потенциала в этой отрасли", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%.
Минфин в пятницу сообщил, что подготовил поправки в законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли и направил законопроект в правительство.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Вчера, 17:23
Мишустин объяснил, почему Россия должна быть лидером в сфере IT-индустрии
500010
Обсудить 1
Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Алексей Резников
В Киеве разъяснили позицию по пересмотру Минских соглашений
Сирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб. 8 марта 2020
Россия назвала выводы доклада ОЗХО по Сирии сомнительными
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Минфин намерен освободить от НДС продажи только российского ПО
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Киев оценил перспективы проведения встречи лидеров "нормандской четверки"
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России более 7,3 тысячи военных вылечились от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Путин оценил ситуацию на международной экономической арене
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Нидерланды планируют представить в ЕСПЧ новые данные по делу MH17
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Нидерланды рассказали о консультациях с Россией по делу MH17
Табличка на здании министерства финансов России
Минфин по поручению Путина подготовил поправки о "налоговом маневре" в IT
Собор Святой Софии в Стамбуле
Кипр осудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Американский актер Джанкарло Эспозито
В Far Cry 6 появится звезда сериала "Во все тяжкие"
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Производитель рассказал о применении "Авифавира" в России
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Росстат рассказал о смертности от коронавируса в мае в регионах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова предупредила о риске полной парализации работы ОЗХО
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
МИД Украины прокомментировал слова Саакашвили о властях Грузии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:42В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
Лента новостейМолния