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В Киеве разъяснили позицию по пересмотру Минских соглашений
Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников заявил, в минских соглашениях многое не работает, но решения РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:15
россия
алексей резников
дмитрий козак
минские соглашения
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, алексей резников, дмитрий козак, минские соглашения, киев, украина, в мире

В Киеве разъяснили позицию по пересмотру Минских соглашений

20:07 10.07.2020 (обновлено: 20:15 10.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников заявил, в минских соглашениях многое не работает, но решения об их пересмотре могут приниматься лишь на уровне "нормандского" саммита (Германия, Россия, Украина и Франция).
В четверг Резников заявил, что минские соглашения во многом уже неактуальны. После этого замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии в минских соглашениях.
Дмитрий Козак
16:38
Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений
"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе, об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау (Ангелы) Меркель о том, что "Минск" не высечен на камне. Ничего нового я не сказал… Решение о том, что "Минск" "родился" было принято на уровне "нормандского формата", соответственно только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения связанные с "Минском". ТКГ (трёхсторонняя контактная группа) - это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами "нормандского формата", - заявил Резников в комментарии агентству "РБК-Украина".
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Сенат Франции
19 июня, 13:51
Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
3801348
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РоссияАлексей РезниковДмитрий КозакМинские соглашенияКиевУкраинаВ мире
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