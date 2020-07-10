Минфин намерен освободить от НДС продажи только российского ПО

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минфин РФ разрабатывает поправки, согласно которым от НДС будут освобождаться продажи только российского ПО, говорится в сообщении министерства.

"Одновременно пересматривается порядок освобождения отрасли от налога на добавленную стоимость. С учетом предлагаемых поправок освобождаться от налога будет реализация исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволит повысить адресность предоставления льготы", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%.