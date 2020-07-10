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Минфин намерен освободить от НДС продажи только российского ПО
Минфин РФ разрабатывает поправки, согласно которым от НДС будут освобождаться продажи только российского ПО, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:50
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
технологии
экономика
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), технологии, экономика

Минфин намерен освободить от НДС продажи только российского ПО

19:58 10.07.2020 (обновлено: 20:50 10.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минфин РФ разрабатывает поправки, согласно которым от НДС будут освобождаться продажи только российского ПО, говорится в сообщении министерства.
"Одновременно пересматривается порядок освобождения отрасли от налога на добавленную стоимость. С учетом предлагаемых поправок освобождаться от налога будет реализация исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволит повысить адресность предоставления льготы", - говорится в сообщении.
Российские рубли
2 июня, 07:43
РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики
Президент Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%.
Минкомсвязь предлагала компенсировать выпадающие доходы бюджета от налогового маневра путем возврата НДС на продажу софта. Взамен отмены льгот по НДС Минкомсвязь предложила выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам ПО, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения. В понедельник РИА Новости сообщало со ссылкой на источники, что Минфин и Минкомсвязь РФ обсуждают возможность отмены льгот по НДС на продажу ПО только для зарубежных IT-компаний.
В Доме правительства РФ
Вчера, 16:24
Правительство подготовило программу развития IT-отрасли
2000002
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)ТехнологииЭкономика
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