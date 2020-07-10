МИД Украины прокомментировал слова Саакашвили о властях Грузии

"Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства… В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.