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МИД Украины прокомментировал слова Саакашвили о властях Грузии
Министерство иностранных дел Украины после высказывания главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаил Саакашвили о нелегитимности грузинских властей... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:52
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МИД Украины прокомментировал слова Саакашвили о властях Грузии

19:52 10.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины после высказывания главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаил Саакашвили о нелегитимности грузинских властей заявило, что высоко ценит партнерство с Грузией и готово развивать двусторонние отношения, а слова отдельных неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства, сообщила пресс-служба МИД в пятницу.
Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также сообщил, что он будет "на передней линии" в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября. Власти Грузии после этого потребовали от украинской стороны разъяснений в связи с заявлениями бывшего грузинского президента и вызвали украинского посла Игоря Долгова.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
14:57
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
"Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства… В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
6 мая, 03:50
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
1190101
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МИД УкраиныМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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