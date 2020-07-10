Минфин по поручению Путина подготовил поправки о "налоговом маневре" в IT

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минфин РФ по поручению президента Владимира Путина подготовил поправки в законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли и направил законопроект в правительство, говорится в сообщении министерства.
"Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6% , причем на бессрочный период. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3%, что в несколько раз ниже действующей ставки 20%", - говорится в сообщении.
Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включенных в соответствующий реестр. Вести его будет Минпромторг.