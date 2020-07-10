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Минфин по поручению Путина подготовил поправки о "налоговом маневре" в IT
Минфин РФ по поручению президента Владимира Путина подготовил поправки в законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли и направил законопроект РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Минфин по поручению Путина подготовил поправки о "налоговом маневре" в IT

19:47 10.07.2020 (обновлено: 20:00 10.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства финансов России
Табличка на здании министерства финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минфин РФ по поручению президента Владимира Путина подготовил поправки в законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли и направил законопроект в правительство, говорится в сообщении министерства.
"Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6% , причем на бессрочный период. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3%, что в несколько раз ниже действующей ставки 20%", - говорится в сообщении.
Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включенных в соответствующий реестр. Вести его будет Минпромторг.
В Доме правительства РФ
Вчера, 16:24
Правительство подготовило программу развития IT-отрасли
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
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