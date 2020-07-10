Минфин по поручению Путина подготовил поправки о "налоговом маневре" в IT

"Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6% , причем на бессрочный период. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3%, что в несколько раз ниже действующей ставки 20%", - говорится в сообщении.