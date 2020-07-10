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Трамп оценил ситуацию со второй фазой торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что даже не думает сейчас о второй фазе торговой сделки с Китаем. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:46
дональд трамп
китай
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сша
экономика
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РИА Новости
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353
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дональд трамп, китай, вашингтон (город), сша, экономика

Трамп оценил ситуацию со второй фазой торговой сделки с Китаем

19:46 10.07.2020
614
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что даже не думает сейчас о второй фазе торговой сделки с Китаем.
"Я об этом сейчас не думаю. Отношения с Китаем серьезно пострадали. Они могли остановить заразу, но не остановили… Если честно, у меня много всего другого в голове", - сказал он в пятницу журналистам.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
11:10
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США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана. Китай отверг все обвинения и заявил, что его действия по коронавирусу были прозрачны.
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
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