Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574190973.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило 12 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 12 миллионов, свыше 551 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T21:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_39b40503a1ff14e943de871448e492b6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_7fc95103c161266044901a9481707b3f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило 12 миллионов

19:43 10.07.2020 (обновлено: 21:14 10.07.2020)
228
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 12 миллионов, свыше 551 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 12 102 328, скончались 551 046 пациентов с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
Рекомендуем
Собор Святой Софии в Стамбуле
Эксперт прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Росавиация рассказала, какие страны откроют для россиян первыми
Табличка на здании министерства финансов России
Минфин по поручению Путина подготовил поправки о "налоговом маневре" в IT
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил ситуацию со второй фазой торговой сделки с Китаем
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Число случаев COVID-19 в Израиле превысило 36 тысяч
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
МИД Украины прокомментировал слова Саакашвили о властях Грузии
Туристы на пляже Испании
В Испании туристы стоят в очереди, чтобы попасть на пляж
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали иск Нидерландов в ЕСПЧ против России по MH17
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Минфин намерен освободить от НДС продажи только российского ПО
Президент США Дональд Трамп
Трамп перенес очередной митинг из-за шторма
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Глава Фонда обязательного медицинского страхования Казахстана Айбатыр Жумагулов
Чиновник, которого Токаев посчитал слишком гламурным, подал в отставку
Андрей Клишас
Клишас прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
Собор Святой Софии в Стамбуле
Кипр осудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:42В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
Лента новостейМолния