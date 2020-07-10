https://ria.ru/20200710/1574190973.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило 12 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 12 миллионов, свыше 551 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:43
2020-07-10T21:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире