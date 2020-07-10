Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574190836.html
Росавиация рассказала, какие страны откроют для россиян первыми
Рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T20:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
татьяна голикова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1400x0_80_0_0_222d800ac70eeb9c609f25ed98713841.jpg
https://ria.ru/20200709/1574135401.html
https://ria.ru/20200710/1574185224.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1400x0_80_0_0_222d800ac70eeb9c609f25ed98713841.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_124:0:2123:1499_1400x0_80_0_0_af6ad4fea41ffea82f75ccbb4423b27c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_340:0:1839:1499_1400x0_80_0_0_e5f386cc921872a6f6e5c72c424c8f85.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире

Росавиация рассказала, какие страны откроют для россиян первыми

19:40 10.07.2020 (обновлено: 20:00 10.07.2020)
2887
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов, сообщает Росавиация.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полёты.
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
Вчера, 19:45Распространение нового коронавируса
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
"Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности", - говорится в сообщении Росавиации.
Росавиация отмечает, что авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах.
"Восстановление транзитных перевозок будет происходить по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
17:49Распространение нового коронавируса
Голикова назвала критерии для возобновления международных полетов
9320112
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
Рекомендуем
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля
Пассажирский самолет в небе
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления рейсов за рубеж
Пассажирский самолет в небе
Росавиация направила ряду стран предложения по возобновлению рейсов
Туристы на пляже Испании
В Испании туристы стоят в очереди, чтобы попасть на пляж
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
Домодедово готов к возобновлению международного авиасообщения
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
МИД Украины прокомментировал слова Саакашвили о властях Грузии
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
Голикова назвала критерии для возобновления международных полетов
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали иск Нидерландов в ЕСПЧ против России по MH17
Собор Святой Софии в Стамбуле
Эксперт прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:42В Пензенской области умерли три пациента с коронавирусом
23:35СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
23:33В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
Лента новостейМолния