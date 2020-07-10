Росавиация рассказала, какие страны откроют для россиян первыми

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов, сообщает Рейсы в страны с наиболее благоприятными санитарно-эпидемиологическими условиями будут открыты на первом этапе возобновления полетов, сообщает Росавиация

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полёты.

"Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности", - говорится в сообщении Росавиации.

Росавиация отмечает, что авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах.

"Восстановление транзитных перевозок будет происходить по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан", - говорится в сообщении.