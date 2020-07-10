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Число случаев COVID-19 в Израиле превысило 36 тысяч
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1441 за сутки и достигло в пятницу вечером 36 266, еще три пациента с таким... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

Число случаев COVID-19 в Израиле превысило 36 тысяч

19:38 10.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЖенщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1441 за сутки и достигло в пятницу вечером 36 266, еще три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 351, сообщает министерство здравоохранения.
По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 17 302. В тяжелом состоянии находятся 130 пациентов, из них 42 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 613 человек уже выздоровели.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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