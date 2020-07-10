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Президентские выборы в США - 2020
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Трамп перенес очередной митинг из-за шторма
Запланированный на субботу митинг президента США Дональда Трампа в штате Нью-Гэмпшир будет перенесен на более поздний срок из-за непогоды, заявила в пятницу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:27
президентские выборы в сша - 2020
кейли макинани
дональд трамп
нью-гэмпшир
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кейли макинани, дональд трамп, нью-гэмпшир, сша, в мире

Трамп перенес очередной митинг из-за шторма

19:27 10.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Запланированный на субботу митинг президента США Дональда Трампа в штате Нью-Гэмпшир будет перенесен на более поздний срок из-за непогоды, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"На неделю или две", - цитирует ее ответ на соответствующий вопрос президентский пул.
Причиной, по ее словам, стал "большой шторм".
О формировании шторма сообщил накануне Национальный центр США по слежению за ураганами. Специалисты прогнозируют, что на восточном побережье США может выпасть до 10 сантиметров осадков.
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Президентские выборы в США - 2020Кейли МакинаниДональд ТрампНью-ГэмпширСШАВ мире
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