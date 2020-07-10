Трамп перенес очередной митинг из-за шторма

"На неделю или две", - цитирует ее ответ на соответствующий вопрос президентский пул.

О формировании шторма сообщил накануне Национальный центр США по слежению за ураганами. Специалисты прогнозируют, что на восточном побережье США может выпасть до 10 сантиметров осадков.