https://ria.ru/20200710/1574190399.html
Трамп перенес очередной митинг из-за шторма
Запланированный на субботу митинг президента США Дональда Трампа в штате Нью-Гэмпшир будет перенесен на более поздний срок из-за непогоды, заявила в пятницу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:27
2020-07-10T19:27
президентские выборы в сша - 2020
кейли макинани
дональд трамп
нью-гэмпшир
сша
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574186853.html
нью-гэмпшир
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кейли макинани, дональд трамп, нью-гэмпшир, сша, в мире