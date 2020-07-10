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Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления рейсов за рубеж
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, осуществляет необходимый для этого комплекс мер, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:24
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РИА Новости
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353
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления рейсов за рубеж

19:24 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, осуществляет необходимый для этого комплекс мер, сообщает ведомство.
"В соответствии с имеющимися поручениями правительства РФ Федеральное агентство воздушного транспорта осуществляет комплекс мер, необходимых для возобновления авиасообщения с иностранными государствами", - говорится в сообщении.
"Росавиацией с целью восстановления международного воздушного сообщения на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, Всемирной организации здравоохранения и позиции федеральных органов исполнительной власти РФ разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами", - отмечает ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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