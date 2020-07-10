https://ria.ru/20200710/1574190300.html
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления рейсов за рубеж
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, осуществляет необходимый для этого комплекс мер, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:24
2020-07-10T19:24
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коронавирусы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1400x0_80_0_0_968b4a31941ccf2c53737c5231ef3c57.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество