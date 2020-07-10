https://ria.ru/20200710/1574190217.html
Абхазия откроет КПП на границе с Грузией
Абхазия в очередной раз откроет пункт пропуска на границе с Грузией, который закрыт из-за пандемии коронавируса, для возвращения жителей республики, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:23
2020-07-10T19:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, абхазия, грузия, в мире
СУХУМ, 10 июл - РИА Новости. Абхазия
в очередной раз откроет пункт пропуска на границе с Грузией
, который закрыт из-за пандемии коронавируса, для возвращения жителей республики, сообщает пресс-служба абхазской Службы государственной безопасности.
"Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики с 13 по 15 июля и с 16 по 17 июля", - говорится в сообщении службы госбезопасности.
Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья, подчеркнули в СГБ.
Ранее граница с Грузией открывалась на несколько дней в конце мая. За это время на фоне карантинных мер из-за пандемии коронавируса вернулись более 500 жителей Абхазии. В конце июня границу вновь открыли на несколько дней. Тогда из Грузии вернулось около 800 жителей Абхазии. Всем въезжающим на территорию гражданам перед пунктом измеряли температуру и делали тесты.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 35. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 15 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.