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Домодедово готов к возобновлению международного авиасообщения
Московский аэропорт "Домодедово" направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), в мире

Домодедово готов к возобновлению международного авиасообщения

19:19 10.07.2020 (обновлено: 19:32 10.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Домодедово" направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами", - сказал собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)В мире
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