https://ria.ru/20200710/1574190011.html
Росавиация направила ряду стран предложения по возобновлению рейсов
Росавиация направила обращения авиавластям ряда стран с предложениями по возобновлению рейсов, уже получены ответные предложения о заинтересованности... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:17
2020-07-10T19:17
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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коронавирусы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1400x0_80_0_0_222d800ac70eeb9c609f25ed98713841.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика