В Госдуме прокомментировали обвинения Нидерландов против России по MH17

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал обвинения Нидерландов против России в связи с крушением рейса MH17 надуманными, политизированными и не имеющими никакой правовой перспективы, отметив, что РФ не располагает возможностями для того, чтобы запустить "даже чисто теоретически" ракеты с территории Украины.

Ранее правительство Нидерландов заявило, что государство подаст иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса MH17.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

"Российская сторона не располагает возможностями для того, чтобы запустить даже чисто теоретически ракеты с территории Украины, поэтому считаем эти обвинения надуманными, политизированными и не имеющими никакой правовой перспективы", - сказал Морозов РИА Новости.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине , а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

"Мы воспринимаем это как некорректное с правовой точки зрения действие, поскольку очевидно, что в первую очередь нужно привлекать к ответственности власти того государства, которые запустили в зону боевых действий гражданский борт", - сказал Морозов.

Депутат отметил, что Киев должен был закрыть небо над территорией, где идут бои. "В первую очередь, мне кажется, следствие должно было изучить, каким образом там этот борт вообще оказался, а уже вторым вопросом изучать, какой ракетой он был разбит", - считает депутат.

Морозов назвал эту ситуацию "долгоиграющим провокационным проектом против России".