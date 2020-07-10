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В Госдуме прокомментировали обвинения Нидерландов против России по MH17
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал обвинения Нидерландов против России в связи с крушением рейса MH17 надуманными,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:12
антон морозов
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
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нидерланды
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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антон морозов, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, курск, нидерланды, киев, в мире

В Госдуме прокомментировали обвинения Нидерландов против России по MH17

19:12 10.07.2020
925
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал обвинения Нидерландов против России в связи с крушением рейса MH17 надуманными, политизированными и не имеющими никакой правовой перспективы, отметив, что РФ не располагает возможностями для того, чтобы запустить "даже чисто теоретически" ракеты с территории Украины.
Ранее правительство Нидерландов заявило, что государство подаст иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса MH17.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
"Российская сторона не располагает возможностями для того, чтобы запустить даже чисто теоретически ракеты с территории Украины, поэтому считаем эти обвинения надуманными, политизированными и не имеющими никакой правовой перспективы", - сказал Морозов РИА Новости.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
19:04
Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
Ранее совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
"Мы воспринимаем это как некорректное с правовой точки зрения действие, поскольку очевидно, что в первую очередь нужно привлекать к ответственности власти того государства, которые запустили в зону боевых действий гражданский борт", - сказал Морозов.
Депутат отметил, что Киев должен был закрыть небо над территорией, где идут бои. "В первую очередь, мне кажется, следствие должно было изучить, каким образом там этот борт вообще оказался, а уже вторым вопросом изучать, какой ракетой он был разбит", - считает депутат.
Морозов назвал эту ситуацию "долгоиграющим провокационным проектом против России".
По данным защиты, власти Нидерландов отдельно от судебного процесса по крушению расследуют, почему не было закрыто небо над зоной конфликта на востоке Украины.
На месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
17:44
Россия может не исполнять решение ЕСПЧ по делу MH17, считает эксперт
20110757
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Антон МорозовВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоКурскНидерландыКиевВ мире
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