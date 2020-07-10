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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574189810.html
СМИ сообщили о смерти иракского депутата с коронавирусом
Иракский депутат Гайда Камбиш скончалась после заражения коронавирусом, сообщило в пятницу информационное агентство INA со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ирак
в мире
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ирак
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574189318_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_406f5857d00086220e4f2a26fb75577b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ирак, в мире

СМИ сообщили о смерти иракского депутата с коронавирусом

19:12 10.07.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanРаботники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак
Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Работники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Багдаде, Ирак. Архивное фото
КАИР, 10 июл - РИА Новости. Иракский депутат Гайда Камбиш скончалась после заражения коронавирусом, сообщило в пятницу информационное агентство INA со ссылкой на осведомленный источник.
"Глава комитета по вопросам высшего образования и научных исследований в парламенте Гайда Камбиш скончалась сегодня в результате заражения новым коронавирусом", - передает агентство. Камбиш боролась с болезнью две недели, уточняется в сообщении.
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Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что Ирак постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, в среду этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам. В пятницу в стране установлен очередной антирекорд - 2848 новых случаев заражения.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 72 460, выздоровели более 41 тысячи человек, скончались 2960.
В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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