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Два человека пострадали в результате ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве
Два человека пострадали в результате ДТП с участием семи машин на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости представители экстренных служб столицы. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:19
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве

19:12 10.07.2020 (обновлено: 19:19 10.07.2020)
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© Фото : ЦОДДДТП в Гагаринском тонелле Третьего транспортного кольца Москвы
ДТП в Гагаринском тонелле Третьего транспортного кольца Москвы
© Фото : ЦОДД
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате ДТП с участием семи машин на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости представители экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что движение по внешней стороне ТТК на юго-западе Москвы затруднено из-за ДТП с несколькими автомобилями.
"ДТП с семью легковыми автомобилями произошло в Гагаринском тоннеле, перекрыта одна полоса. Два человека пострадали", - говорится в сообщении.
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