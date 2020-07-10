Два человека пострадали в результате ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве

Ранее сообщалось, что движение по внешней стороне ТТК на юго-западе Москвы затруднено из-за ДТП с несколькими автомобилями.

"ДТП с семью легковыми автомобилями произошло в Гагаринском тоннеле, перекрыта одна полоса. Два человека пострадали", - говорится в сообщении.