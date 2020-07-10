https://ria.ru/20200710/1574189775.html
Два человека пострадали в результате ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве
Два человека пострадали в результате ДТП с участием семи машин на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости представители экстренных служб столицы. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:12
2020-07-10T19:19
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574159436.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия